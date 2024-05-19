公股銀財管手收 Q1年增逾三成

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2024年第一季公股銀財管熱銷商品

受惠於全球金融市場正向發展，帶動財管商品熱銷，公股銀2024年第一季財管業務收入多較去年同期成長3成以上，據公股銀統計，第一季最受歡迎的財管商品包括海外債券、債券型基金等，另外，高保障、高倍數型保險產品，也受公股銀財管客戶歡迎。

連二個月拿下國銀高階財管業務規模（AUM）第一名的合庫銀指出，2024年第一季投資人情緒樂觀，基金商品、境外債券持續熱銷，整體而言，信託、保險理財業務均較去年同期成長逾30％。

合庫銀指出，基金定期定額具有分散風險的成效、海外債券具穩定債息與未來資本利得空間可期等優點、而保障型、增額型及還本型等壽險商品協助客戶建構財富管理、資產配置的安全網，都是第一季市場熱銷財管商品。

同樣已開辦財管2.0業務的公股銀行，還有兆豐銀、一銀、華南銀。兆豐銀、華南銀2024年第一季財管業務收入年增率皆約3成；一銀第一季理財信託及理財保險手收則較去年同期成長逾7成。

兆豐銀指出，由於近年美國不斷升息，美元債券收益率創15年新高，帶動美元外國債券熱銷；另外，若選擇投資等級等高信用評等的債券更可降低投資風險，深獲投資人喜愛。

一銀表示，因預期美國聯準會下半年或採取漸進式寬鬆，投資人掌握目前高利率與未來降息可能的資本利得機會，債券型基金及海外債券最受到青睞。同時，平衡型基金亦受同時想握有美股與科技股的投資機會，搭配債券固定收益的穩健型投資人好評。

華南銀則指出，海外債部分，該行客戶喜愛違約率較低的主權債與優質企業債；同時，基金業務隨著股票市場屢創新高，推升各產業股票型基金銷售熱度；另外，受惠日圓貶值，日本經濟在內需的帶動下可望逐步回溫，吸引資金持續買進日股基金。

彰銀今年首季財管手收比去年同期成長50％，包括海外債、以及高信評的債券型基金及低波動度的平衡型基金，因配息穩定、波動低，受到大眾喜愛。

土銀2024年第一季財管業務收入也比去年同期成長，土銀表示，全年財管手收目標為年增三成。