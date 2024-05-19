法人布局新標的 境外基金最搶手

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4月份境內外基金人氣基金出列，台股ETF、債券ETF持續發燒中，不過，值得留意的是，境外基金4月份淨申購金額560億元，遠高於今年前三月累積金額243億元，法人表示，要留意市場資金已開始布局新的潛力標的。

根據基金觀測站資料統計，4月份境內前10檔人氣基金淨流入金額1571億元仍遠高於境外基金前10強的560億元，歸納境內前10強基金類型只有二類ETF─台股高息ETF、20年期的投資級債或政府債ETF。

境內基金4月吸金王是復華台灣科技優息ETF，4月份單月淨流入逾400億元，該ETF主打「月月配息」，加上配息率符合投資人預期，使得該ETF規模在5月16日時已突破2,000億元。其他台股高息ETF如元大台灣價值高息ETF、元大台灣高息基金以及群益台灣精選高息ETF等4月份淨申購金額也都逾百億元。

除了台股高息ETF之外，利率敏感度高的20年期長天期債券ETF同樣吸金，而且價格愈跌，投資人買進愈多，即使價格不漲，法人們依然建議投資人「繼續買」。

法人表示，因美國聯準會終會降息，布局長天期債券ETF除了著眼其兼具高息收與避險功能，降息後的資本利得空間更值得期待。

境外基金沒有ETF，銷售前10強基金種類較多樣化，除了有境外基金長勝軍─安聯收益成長基金、高盛投資級公司債基金、摩根美國企業成長以及聯博美國收益基金等多檔境外基金之外，新進榜的境外基金還有施羅德新興亞洲、摩根亞太股票基金以及今年才被引進台灣的摩根環球智選基金，顯示，境外基金投資人已開始布局具潛力投資標的。