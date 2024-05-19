光通訊領域先行者 台灣光罩CEO吳國精辭世

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台灣光罩執行長吳國精於18日辭世，享壽75歲，業界人士聞訊深感惋惜，其職將由董事會指派專業經理人接任。

吳國精留著一頭長髮、蓄著花白鬍鬚，常有人誤以為他是藝術家，畢業於美國馬里蘭州立大學MBA的他，曾任工研院財務室主任，頂頭上司就是台積電創辦人張忠謀。

吳國精個性活潑，學識淵博，並以其廣結善緣的個性，在科技業界建立深厚人脈，他的好朋友們，也成為吳國精日後併購計畫中最有力的支持。

由於1988年創辦波若威，之後再併購上詮，奠定其在光通訊產業界的地位，他投資眼光相當精準，舉凡IC設計到光通訊產業，都有持股的蹤跡。

2024年隨矽光子及CPO題材發燒，吳國精再度出手併購光環，光環將於5月30日召開股東常會，全面改選董事，由於台灣光罩在參與光環私募後，已成為光環最大的法人股東，此次光環董事候選人名單中，四席董事皆為台灣光罩法人代表，將正式入主光環。

吳國精曾表示，他的併購及投資策略，建立於對趨勢、環境的了解，憑藉敏銳的洞察力，提早布局矽光子及CPO技術領域，看好矽光子資料中心將以光纖互連，取代傳統銅線，促進伺服器、儲存設備和網路設備資料快速交換。產業界人士預期，未來上詮、波若威、光環仍將各顯身手，迎接積體光路取代積體電路時代的來臨。