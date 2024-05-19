美通膨增速放緩 股市再創新高

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美國4月消費者物價指數（CPI）相較前月趨緩，也是今年1月以來首度放緩，激勵美股三大指數，道瓊、標普與費半指數再度創下新高。在美股強勁激勵下，台股也不遑多讓，加權指數自上月中旬回檔修正至季線後，在電子、傳產、金融、海運等題材接力輪動，以及台積電的領頭下，加權指數成功收復所有均線，且呈現多頭排列，盤中最高來到21,515.52點，再度改寫歷史新高。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前談話指出，美國整體經濟表現良好，雖然今年通膨雖然進展不如預期般順利，聯準會可能需要更長的時間才能使通膨回到2％的目標，但再次重申不會重啟升息，消除市場對美國利率政策可能重返升息的疑慮。

觀察經濟數據，美國最新公布的4月生產者物價指數（PPI）年增率為2.2％創12個月新高，剔除波動較大的食品和能源的核心PPI年增率為5.4％，兩者均符合市場預期；美國4月消費者物價指數（CPI），年增率為3.4％，符合市場預期。而扣除波動較大的食品與能源價格的核心消費者物價指數年增率為3.6％，高於市場預期，同時是2021年4月以來最低。在通膨出現降溫的跡象，支持聯準會降息的可能，引領股市再度大漲。

債市方面，通膨數據好轉，讓市場對於美國降息再度充滿期待，美國10年期公債殖利率回落至約4.3％。此外，鮑爾明確表明不太可能考慮升息的言論，也消弭市場疑慮，因此仍可持續透過美國長天期公債ETF，參與降息利多機會。

台股方面，這波漲勢在AI科技題材、營運獲利強勁的航運、首季獲利優異的金融類股輪番起漲之下，不僅激勵加權指數再創下歷史新高，且量價俱揚。不過，在大盤創高的同時，反觀櫃買指數在未突破前高之下，受限於上方前高壓力，表現相對弱勢，在櫃買指數站穩均線前，中小型股表現可能相對震盪。

景氣方面，國發會公布的3月景氣對策信號綜合判斷分數站上30分，連續3個月燈號持續亮起代表景氣穩定的綠燈，亦是2022年4月以來的最高。進一步觀察景氣燈號9項構成項目當中，貨幣總計數M1B由藍燈轉呈黃藍燈，批發、零售及餐飲業營業額、機械及電機設備進口值均由黃藍燈轉呈綠燈，進一步好轉；而受惠於AI人工智慧帶起的新興應用科技，激勵海關出口續呈紅燈，國內景氣正趨向好轉。

展望後市，台股指數再度寫下歷史新高，在均線不被跌破的情況下，以多頭氛圍看待。市場方面，除了上周剛結束的Google開發者大會外，接下來還有微軟開發者大會、台北國際電腦展（COMPUTEX）等科技盛會，可密切關注相關新興應用是否再度驚艷市場，短期消息有可能再度刺激AI科技相關題材，再度走升。惟須注意的是，短線上雖然沒有太多利空消息，但是指數創高，也就是積累不少獲利了結壓力，應密切注意市場資金動向，宜謹慎操作。