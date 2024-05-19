日三大龍頭車廠聯手 搶攻車用SDV

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消息指出，日本國內重量級車廠豐田（Toyota）、日產（Nissan）、本田（Honda），將在政府的主導下聯手合作，集中火力衝刺軟體定義汽車（SDV）發展，為2030新一代汽車鋪路。

日經新聞報導，SDV意即透過軟體、而非引擎或零件等硬件來提升汽車性能，而豐田、日產等公司計劃從2025年起推出SDV車款。

在日本經濟產業省即將公布的汽車產業數位轉型策略中，聚焦SDV發展，並鼓勵日本汽車製造商在七大領域合作，以集中資源。而業界將簽署合作策略、設定標準化規格，在激烈的全球競爭中降低開發成本和時間。

這七大領域分別為晶片、連結汽車軟體和系統的應用程式介面（API）、虛擬模擬、應用生成式AI之車輛自動診斷系統、防範網路攻擊的安全措施、用於自動駕駛的高精度3D地圖，以及感測器技術。另一方面，車輛使用的基本作業系統將由各公司獨立開發。

若SDV技術更加普及，汽車製造商將不只單靠車輛銷售獲利，也能夠從後續的軟體更新等業務擴大市場。然而，日本如果在汽車軟體開發方面落後，零組件等相關產業恐怕會遭受嚴重衝擊。

報導指出，美國特斯拉和中國比亞迪等電動車市場領頭羊，在現有部分車款中已經具備SDV功能。

隨著半導體技術和AI的發展，各國汽車製造商如何因應軟體趨勢，將對未來全球汽車市場造成重大影響。