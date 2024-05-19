達飛：海運費下半年有望回跌

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全球第三大貨櫃航運商法國達飛海運（CMA CGM），受惠於消費品需求回溫及紅海危機運費大漲，第一季業績傳出虧轉盈喜訊。但達飛也預測，隨著新船交船加快及運力提升，海運運費在今年下半有望回跌。

達飛一掃2023年第四季虧損9,000萬美元陰霾，今年Q1淨賺7.85億美元。但仍遠不及去年Q1的淨利20.1億美元，當時拜疫後航運大爆發之賜，獲利創新高。

達飛海運業務的Q1核心利潤率（core profit margin），自前季的9.5％躍升至24.8％。這多虧美企補充貨源帶動需求，再來是紅海危機掀起的漲價效應。

達飛財務長費南德茲（Ramon Fernandez）接受電訪指出，貨運旺盛需求料持續不墜，但有關2024全球船隊運力擴張9％～10％的預期，大多會在今年發生。

有鑑於此，紅海航運危機對運費的衝擊將漸漸被吸收，海運市場又將回到2023年底的運力過剩情況。先前馬士基（Maersk）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd ）等達飛的同業對手，也提到運力過剩風險。得利於紅海危機推升運價，丹麥航運龍頭馬士基13日股價飆漲7.7％，表現居歐股成分股之冠。

聲援遭到以色列強力圍剿的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）襲擊往來紅海的商船，航運業者為避開此危險航道，多繞道非洲南部好望角。費南德茲透露，達飛雖有部分貨櫃船在海軍護衛下航行紅海，大多數船隻仍須繞遠路，但該集團還是盡量準時交貨。

達飛17日也公布物流部門的Q1業績，包括50億美元收購的波洛物流（Bollore Logistics）。達飛物流部門Q1營收38.9億美元，核心利潤率9.3％，預估今年物流業務將占集團總營收45％。