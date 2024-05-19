蘋果擬推薄型iPhone

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根據外媒The Information引述消息人士透露，蘋果正開發一款更輕薄的iPhone，最快將在2025年9月發布。目前正值蘋果手機銷售陷入瓶頸之際，分析師指出，這款輕薄的新款iPhone，將有助重燃消費者對蘋果手機的興趣，進而帶動他們升級iPhone的意願。

據了解，這款薄型iPhone可能將與預定在2025年9月推出的iPhone 17同時發布，價格將比目前蘋果最貴的iPhone Pro Max還高，iPhone Pro Max手機起跳價為1,200美元。

熟悉該計畫的人士指出，這款新品的內部代號為D23，是蘋果手機一次重大的設計革新。若把這款新品與蘋果先前的iPhone X相比，後者在2017年推出時，起跳價為1,000美元，此外它當時發布的幾項功能，像是FaceID、OLED螢幕和玻璃背面，都成為後續型號的標準配備。

消息人士表示，蘋果目前仍在測試這款薄型手機的不同設計版本，可能包括鋁製機身與較小的前置鏡頭，以及感應器的孔洞和藥丸形狀的切口等。這款產品將配備蘋果最新處理器，與配置改進版的前置鏡頭，以用於視訊通話和自拍。

至於它的螢幕尺寸，將在標準iPhone的6.12吋和iPhone Pro Max的6.69吋顯示器之間，後置相機可能會從手機背面的左上角移至頂部中央。分析師表示，輕薄iPhone有助激發消費者購買興趣，並進而帶動對蘋果手機的升級意願。