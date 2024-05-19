1+1>2 彼得斯、沙蘭多斯各司其職

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對許多大企業而言，共同執行長的管理模式往往造成決策混亂，讓下屬無所適從，但網飛既是一家科技公司又是娛樂公司的雙重身分，反而讓彼得斯（Greg Peters）及沙蘭多斯（Ted Sarandos）兩位共同執行長各司其職。

過去長年領導網飛的共同創辦人哈斯汀斯（Reed Hastings），去年宣布卸下執行長職務，由技術背景的彼得斯與娛樂背景的沙蘭多斯共同接任執行長，盼兩人互補能領導網飛走出先前兩年的事業低潮。

起初外界不看好這樣的安排，因為過去Salesforce、甲骨文及黑莓公司前身RIM都曾試過由兩位共同執行長管理，結果都以失敗收場。但過去一年來網飛事業表現令外界刮目相看，除了禁止用戶分享帳號促成用戶量成長之外，網飛在艱難市況中維持獲利也讓公司股價翻倍。

華爾街日報報導，彼得斯與沙蘭多斯兩人的專長領域截然不同，反而能清楚劃分職權範圍。企管顧問公司Heidrick & Struggles合夥人史貝克（Mike Speck）表示：「我認為今日的媒體業更需要由兩組不同技術背景的人馬來領導，雖然有的領導人兼具兩種才能，但這種人才通常少見。」

今年1月，彼得斯接受科技網站Stratechery訪問時表示，網飛就算只有一名執行長也能成功，但兩位共同執行長的管理模式也非常適合網飛。

今年53歲的彼得斯自耶魯大學取得物理學及天文學學士後，曾在美國空軍服役。2008年他加入網飛後一路爬到產品長的職位，主導網飛演算式及線上串流的幕後技術。

相較於彼得斯的高學歷，今年59歲的沙蘭多斯自社區大學肄業後便在錄影帶出租店打工，但他的交際手腕讓他一路爬到美國娛樂界頂點，與一大票好萊塢明星交情甚篤，後來在2000年加入網飛擔任內容長，一手打造出網飛豐富的原創影片陣容。

彼得斯與沙蘭多斯加入網飛後，沒幾年就被哈斯汀斯相中成為執行長接班候選人。哈斯汀斯先在2020年拔擢沙蘭多斯成為共同執行長，主管行銷、公關、法務及政策，當時彼得斯也升任營運長，後來又在去年拔擢彼得斯成為共同執行長，從此由兩人分別掌管產品及內容。

哈斯汀斯為了化解兩人意見衝突，特地請來企管顧問費珍（Marc Feigen）居中協調。雖然兩人共同管理網飛一年來經常意見不合，但這段期間網飛業績確實成長。