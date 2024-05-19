上海擬放寬外企數據出口限制

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

特斯拉與比亞迪在大陸純電動車銷量

美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）CEO馬斯克4月底突訪北京，並得到大陸國務院總理李強等官員高規格接待，收獲滿滿。不僅其全自動駕駛系統（FSD）可望在大陸落地，日前傳出上海市政府正編製文件，將破例放寬特斯拉等外企數據的出口傳輸限制。

綜合外媒18日報導，近年大陸政府加強對數據傳輸「出海」的管控，讓外企有苦難言。但馬斯克4月底閃電訪問北京會晤大陸政府高層後，大陸隨即鬆綁特斯拉車輛的在境內敏感區域的禁行禁停令，且6家通過大陸四項汽車數據安全合規要求的車企中，特斯拉是唯一的外資企業。

據路透報導，上海市政府文件顯示，上海正在編製一份無需安全評估即可傳輸至海外的數據清單，智慧網聯汽車、互惠基金及生物醫藥三個領域被列為首批「普通數據」類別，這些類別對資訊傳輸的監管最少。其中，涉及智慧網聯汽車行業的資料包括：採購和庫存等製造資訊、汽車設計和測試等研發資訊、售後服務資訊以及二手車銷售資訊。

此前，特斯拉等外國車企及金融機構一直在遊說大陸政府批准跨境數據共享。報導稱，在這項為期一年的試點計劃中，特斯拉上海超級工廠所在的上海自貿試驗區臨港新片區註冊的企業，可以將清單上的數據轉移到海外，無需接受進一步的安全評估。這也是大陸進一步吸引外國投資的最新舉措。

另據第一財經報導，上海自由貿易試驗區臨港新片區管委會已確認相關資訊，並於17日在其官網上宣布該項計劃，新公布的數據傳輸規則將立即生效。

跟據報導指出，大陸主要搜尋引擎百度近期已經與特斯拉達成協議，允許特斯拉使用其測繪許可證，以收集大陸公路的相關資訊，百度還將向特斯拉提供車道級導航系統，特斯拉在取得地圖測繪許可後，將獲准在大陸公共道路上合法使用FSD軟體，或可望重新扳回其在大陸市場走下坡的買氣。

資料顯示，去年起特斯拉遭大陸同業進逼，市占率明顯下滑，由年初的1成以上跌至年底的6％多。以純電動車來看，今年4月，比亞迪和特斯拉的銷量分別為12萬和3.2萬輛，差距明顯拉開。大陸業內人士表示，特斯拉若不設法搶攻，今年起或將在大陸市場開始掉隊。