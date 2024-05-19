貿易爭端加劇 中國：將反制歐盟

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中歐貿易爭端加劇，歐盟執委會16日公布，對中國製的進口平軋鐵或平軋鋼（flat-rolled iron or steel）產品展開反傾銷調查，成為繼電動車和清潔能源產品調查後的最新動作。大陸官媒央視旗下玉淵譚天18日發文指出，若歐洲繼續採取行動，中方可能將採取回擊措施。

路透報導，歐盟執委會接獲歐洲鋼鐵業商會Eurofer投訴，指控中國生產商從扭曲的原材料價格中受益，尤其是來自中國的鍍錫或塗錫的鋼鐵平板軋材（俗稱馬口鐵），相關原材料占生產成本的60％～70％，且受到中國的出口限制。

歐洲鋼鐵工業聯盟強調，歐盟最新發起的調查是恢復公平競爭的重要一步。數據顯示，歐盟鋼鐵工業銷量在過去三年間重跌四分之一，而自中國進口的產品則逆勢成長超過一倍。預期歐盟最新調查結果將於14個月內出爐，並可能在7個月至8個月內向相關產品徵收臨時關稅。

先前，美國政府曾於2023年8月出手，對中國、德國和加拿大進口的鍍錫鋼材徵收初步反傾銷稅，中國業者面臨課徵最高122.5％稅率，後於2024年1月以「外國廉價進口鋼鐵損害美國工人利益」為由，確定徵收122.5％反傾銷稅。

直到今年2月6日，美國政策急轉彎，裁定中國、德國、加拿大等多國進口的鍍錫鋼「不會損害」美國國內鋼鐵企業的利益，不僅撤銷122.5％反傾銷稅，並同步取消對韓國進口鍍錫鋼的反傾銷調查。

隨著歐洲對中國貿易調查接連出招，玉淵譚天18日發文指出，中方也有充足的反制手段，如果歐洲繼續採取行動，中方很可能不得不採取一系列措施予以回擊，並反批歐盟向電池製造商提供30億歐元補貼，而且除了新能源行業，歐洲在農業領域也有大量補貼的情況。

文章引述經貿領域律師沈倩指出，歐盟在包括葡萄酒、乳製品等在內的農產品，以及航空器等領域都非常依賴中國市場。中國業界對歐盟的補貼政策和惡劣做法非常不滿，認為嚴重損害中國產業的利益，呼籲政府利用包括發起反補貼反傾銷調查等手段反擊。