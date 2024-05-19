中投投資新目標 日本中小企列首選

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近年中投公司主要海外投資對象

在國際地緣政治衝突升溫下，資產規模高達1.24兆美元的中國主權財富基金（SWF）：中國投資有限責任公司（簡稱中投公司、CIC），近年將投資目標鎖定在日本中堅和中小企業，以及中東新興市場。中投希望透過投資，讓擁有高品質服務和企業價值被低估的日企，能在中國巨大的消費市場開花結果。

日本產經新聞報導，中投公司近年透過基金對日本投資，譬如今年4月，中投投資一家日語教育機構，雖然名稱沒有公布，但據稱是「面向希望進入日本大學和大學院（研究所）學生提供以日語為中心的教育」、業界具代表性的教育機構。

中投公司副總經理兼首席投資官祁斌表示，日本各地有很多傳統的家族經營企業和中小企業，品質非常高，尤其很多企業在世界各地拓展業務，中投必須抓住機會。

報導稱，2017年後，中投公司相繼與美國、英國、日本、義大利、法國和德國等的頂尖金融機構聯合設立了海外投資基金。中投披露的訊息顯示，截至2022年底，已對尖端製造業、醫療、金融服務和消費相關等20多家外國企業進行投資。其中，被中投評價為能夠以非常好的價格收購的，正是日本的非上市中堅和中小企業。

日本業內人士指出，在美國加強對中國制裁的情況下，中國政府正在加緊發展以半導體為代表的高端製造業，同時在市場日趨成熟下，中國對高品質商品和服務的需求也日益增長，今後日本的服務業和高端製造業等成為中國收購目標的可能性頗高。

另一方面，除了日本，中投公司對中東地區的投資興趣大增。第一財經報導，今年4月下旬，中東知名投資機構Investcorp與中投公司共同成立新投資平台：Investcorp Golden Horizon，規模10億美元，將投資沙烏地阿拉伯、海灣合作委員會其他國家和中國的高成長公司，重點關注消費、醫療保健、物流和商業服務等產業領域。