去年陸衛星導航相關產值逾5,300億人民幣

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大陸北斗三號全球衛星導航系統的最後一顆衛星，於2020年6月23日升空後發展至今，相關產業生態圈不斷擴大。據統計，2023年大陸衛星導航與位置服務產業整體產值達人民幣（下同）5,362億元，年增7.09％。專家預期，今後幾年大陸相關產業將重新步入發展的快車道。

中新網報導，中國衛星導航定位協會18日公布「2024年中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書」顯示，隨著各產業數位轉型和智慧升級對衛星導航設備及時空數據的需求開始釋放，2023年大陸由衛星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯產值達3,751億元，產業生態範圍進一步擴大，結構持續優化。

中國衛星導航定位協會會長于賢成指出，從2020年北斗三號系統投入全球服務以來，北斗產業已經進入嶄新的發展階段，目前大陸「北斗＋」融合創新與「＋北斗」時空應用，這將有力推動各領域智慧化發展和新質生產力的形成。

于賢成表示，在賦能傳統產業轉型升級的同時，不斷推動技術創新與應用創新，實現北斗產業的高效益高品質發展，預期今後幾年，大陸衛星導航與位置服務產業將重新步入發展的快車道。

報導稱，目前北斗基礎產品供應鏈穩定，包括晶片、模組、天線等系列基礎產品不斷迭代升級，性價比持續提升，已經實現億級量產規模，支撐自主產業鏈和供應鏈的安全穩健發展。