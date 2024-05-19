國家隊進場買房 資金來源遭質疑

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為救房市拚經濟，大陸政府多部委17日聯手放大招，除了中國人民銀行提出設立人民幣（下同）3,000億元的保障性房屋再貸款。大陸國務院副總理何立峰更表示，地方政府可以推動國企收購商品房作為保證性住房。儘管「國家隊」進場買房，但市場質疑，官方的購房經費恐不足，且勢必讓地方政府的財務情況雪上加霜。

綜合外媒18日報導，大陸政府17日再度推出搶救房市新政，被外媒形容為是迄今最激進的救市行動。包括人行提出下調首套住房最低首付款（頭期款）至最低15％、取消個人房貸利率下限，以及下調公積金貸款利率。

地方政府隨後也響應中央措施，一線大城中，北京18日已執行個人住房公積金貸款利率下調，無需另外申請自動下調；深圳同日也宣布，下調住房公積金貸款利率0.25個百分點。

麥格理首席中國經濟學家胡偉俊指出，大陸政府介入購買住房庫存，是一個積極且令人鼓舞的方向，但關鍵是誰來提供資金及最終提供多少資金。澳盛銀行首席大中華區經濟學家楊雷文表示，地方政府如何有財力來完成中央的任務，仍是一個懸而未決的問題。

天風證券研告表示，從先前大陸14個城市收儲商品房的資金來源管道來看，除了來自人行的「1,000億元租賃住房貸款支持計畫」，還有不少城市選擇設法自籌資金。