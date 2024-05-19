全球資金再平衡流入香港市場

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大陸A股指數4月普遍反彈，上證指數漲2.1％、滬深300指數漲1.9％，WIND全A指數漲1％。由於4月正值第一季業績披露期，小盤風格逆勢下跌，自由現金流、盈利品質風格上漲。

2024年4月香港恒生指數大漲7.4％，大幅跑贏全球各主要指數。恒生指數年初以來上漲8.4％，優於標普500及那斯達克指數的7.5％及7.6％。

在海外宏觀數據方面，2024年4月美國新增非農就業17.5萬人，3月數據向上修正至31.5萬人，失業率從3.8％上升至3.9％，連續第27個月保持在4％以下。4月工資年增3.9％，低於3月份的4.1％；3％～3.5％的工資漲幅被視為符合美國聯準會2％的通脹目標。華爾街日報指出，最新數據為聯準會夏末降息保留一絲希望。

5月議息會議中，FOMC全體官員一致投票保持聯邦基金利率目標區間在5.25％～5.5％，符合市場預期。5月FOMC聲明重點有二：一是聲明新增加「在達到聯準會2％通膨目標的道路上缺乏進展」的表述；二是從6月開始聯準會將放慢縮表節奏，美債月度贖回上限從600億美元降至250億美元，較預期偏鴿（預期降至300億美元）。

美國聯準會主席鮑爾給出的三條貨幣政策路徑均不包括升息：一，若通膨持續高位，則聯準會不降息；二，若通膨開始下降則聯準會降息；三，若就業市場（失業率）超預期走弱則聯準會降息。由於排除升息機率，整體較預期偏鴿，資本市場情緒改善。

由於放慢縮表節奏及排除升息可能性，金融市場流動性轉佳，低估值香港市場迎來資金行情。中金公司指出，港股快速上漲主要是以本地與外資的再平衡需求推動。EPFR數據顯示，截至5月8日，整體主動外資流出規模收窄至1億美元，其中全球基金、大中華基金、全球除美國基金、太平洋地區基金及美國基金均流入。

另一方面，大陸證監會4月提出五項資本市場對港合作措施後，加上近日傳出監管單位考慮減免大陸個人投資者投資港股的紅利稅等消息，若港股通紅利稅減免得以落實，長期有助於改善港股市場流動性。

再加上之前大陸證監會鼓勵企業重視股東的資本回報，4月港股市場回購總金額從3月的港幣180億元上升至港幣194億元，其中騰訊回購超過港幣80億元。港股回購增加對於面臨中國通縮壓力的中國大陸投資者和預期2024年下半年美國利率可能走低的海外投資者都具有吸引力。

考慮當下積極的政策面和回暖的市場情緒，短期香港市場機會值得關注，未來重點觀察外資流入的持續性和海外宏觀環境的變化，目前香港市場評價仍具性價比。