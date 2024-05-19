善用定期險 強化保障

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終身險與定期險比較

癌症已連續41年蟬聯國人十大死因之首，且有年輕化的趨勢，壽險業者表示，透過定期健康醫療險的搭配，可以讓階段性的保障缺口有效補足，適合青壯年族群用來強化家庭的醫療與壽險保障。

癌症已連續41年蟬聯國人十大死因之首，心臟疾病次之。法國巴黎人壽表示，許多民眾誤以為年輕人發生重大疾病的機會不高而容易輕忽，但現代人壓力大、飲食失衡、生活不規律也使得慢性疾病有年輕化傾向。

據資料顯示，25歲到44歲的青壯年世代的死因第一位為癌症；年過40，慢性病風險隨之提高，國健署表示，國人40歲以上接受成人健康檢查服務的民眾中，有近4成血壓異常、近3成血脂異常、近2成血糖異常，三高正是導致重大疾病的危險因子，萬一罹患重度癌症、重度急性心肌梗塞、重度腦中風後障礙、末期腎病變等重大疾病，不僅須面臨龐大的醫療及照護費用，更可能因此失去工作的能力。

壽險業者表示，不論癌症或是重大疾病，一旦進入治療階段，就有可能因為工作中斷而失去收入來源，如果事先透過癌症險、實支實付醫療險、重大疾病險等相關保單，可以轉嫁因大病治療而導致經濟壓力的風險。不過，隨著近年來保費不斷高漲，想要建構完整的保障可能無法支應每年的保費支出，因此建議民眾可以搭配定期險來補足保障缺口。

法國巴黎人壽日前推出的保障型綜合保險專案，透過結合壽險及醫療險保障，提供三種一年期保證續保的定期險組合，幫助國人能更清楚、簡單的選擇出最切合自身需求的保險商品，也能同時享有周全的人身保障。

法巴人壽將住院醫療險搭配一年期定期壽險與重大疾病健康保險，優點是可以用較實惠的保費，一次囊括多種保障項目，不論是剛出社會的小資族，或是想要階段性補足保障缺口、提升保障額度的壯年世代都相當適合。相對於終身型保障型商品，定期保障型保險的優點在於保費實惠，透過「醫療大補帖」套裝式組合的保險方案，讓保障全面升級。

壽險業者指出，許多新穎的手術及自費藥物，大多未列入健保支付項目，未來民眾的醫療支出勢必會持續增加，民眾可透過住院醫療保險涵蓋一般住院日額保險金和癌症住院日額保險金，來彌補健保給付之不足。