定期險保費低 小資族也能負擔

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為經濟打拚的小資族，在衝刺事業之時要顧及自己的健康，醫療保障一定要先顧好，避免因突來的意外或生病導致收入中斷，或是增加家庭支出。但終身醫療險保費較貴，壽險業者建議小資族，可以選擇保費較低的定期醫療險來補強階段性的醫療保障。

根據2022年衛福部統計數據顯示，國人每年使用一般病床的平均住院日數為8.6天，若因病要住院，舒適的休養空間有助治療。有醫療保障的支援，民眾在選擇病房時可更彈性，也有機會減輕住院期間無法工作帶來的經濟負擔。預算較低的小資族可能因手上資金有限，擔心投保醫療險每年的保費支出難以負擔。保誠人壽建議小資族可選透過定期型的日額醫療險，以較低預算滿足對於醫療保障的期待與需求，也可保有資金規劃的彈性。

壽險業者表示，定期險和終身險的差別，主要是費率計算基準不同，因此保費價差很大。定期險適合補強階段性的保障缺口，終身險適合預算有限，把握體況佳的時候將保障缺口補足。

定期險雖保費便宜，但民眾應留意有沒有保證續保、最高保障的年齡上限，若沒有保障續保，下次到期要繼續投保就必須重新體檢，根據當時體況、年齡來計算保費，但終身險通常繳費20年，不需要再體檢就可擁有至最高年齡上限為止的終身保障。

因此不論是醫療險或是壽險，都可以透過保費比較便宜的定期險來補強，以免因為家中主要經濟來源者生病，或意外無法繼續繳交房貸，而拖垮整個家庭。