洞察客戶需求 蔣品茵獲信賴

懷著對客戶以「利他」之心，對夥伴以「共好」之念，永達保經業務籌備協理蔣品茵在2024年達到了MDRT終身會員。她藉由本身的財稅專長、熱情多元的人脈拓展方式，透過積極的分享下，獲得企業主客戶們的最深信賴。

蔣品茵家族經商，洞察企業主的視野、了解企業主需求，包括資產配置與未來傳承的規劃等。有了先天加成，同時又具備財稅專長，自然受到企業主客戶的青睞，她不以業務的角度，而是設身處地從客戶的角度，為其思考資產配置的方向、提供解決方案，所以備受客戶信任。

蔣品茵表示，企業主著重退休規劃，而永達保經在退休規劃非常專業，也讓她決心轉型，從單一保險公司到保險經紀人公司。她參加各種社團、更親自經營社團，包括參加獅子會、婦女會，高爾夫球球隊等，以資訊分享等方式拓展人脈，不僅協助企業主朋友們保險規劃，更提供己之所長協助客戶處理稅務問題，用她的專業展現其價值，一直維持穩定的客戶關係。

「建立在客戶心目中保險經紀人的價值。」是蔣品茵對保險經紀人的定義！對客戶來說「她，不止是一位保險業務」，這是蔣品茵成功的秘訣，她運用自身豐富的經驗，和客戶無壓力和更無私的互動、給予建議和協助，所建立的價值與定位，因應客戶需求而量身訂作規畫適合的保單；協助客戶做通盤的保單健診，進行相關的規劃與配置。

隨著外在環境不斷改變，20幾年來，蔣品茵也持續更新自己的資訊，她也相當了解身為一位經驗豐富的保險經紀人公司從業人員有什麼樣的優勢，「客戶也會從銀行、會計師那邊得到很多訊息」，蔣品茵說，然而因為透過永達保經平台已累積了諸多經驗，不僅是提供新訊，還能可以最有效率地提出量身打造的解決方案，這就是客戶願意買單的重點原因。

要如何達到蔣品茵的境界？她指出，永達保經培訓平台的架構建立非常完善，新人簽約入職，會有新人班、進階班，以及財經、稅務、理財等課程，更有進修會、戰鬥營等一系列進階課程，培養專業能力，即能分享財經觀點。為了「複製MDRT」，蔣品茵請成交大單的同事們互相分享、協助，每周研討彼此的客戶與案例，為後進立下第二年就達到MDRT的目標，創造了8成以上MDRT的菁英高濃度。