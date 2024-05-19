和碩董事長童子賢：能源供應 已到了轉型時刻!

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電價上漲，加上AI運算需求大增，使得台灣能源政策備受關注，而向來對環境議題十分關注的和碩董事長童子賢，近來也數次開講，表示電動車、AI運算、晶片製造等都需要大量電力供應，如今能源供應已到了「轉型時刻」。曾是反核人士轉為擁核，並具體提出核電廠延役等措施，讓童子賢走上風口浪尖，加上一度是閣揆的熱門人選，更令他的發言動見觀瞻。

童子賢之所以高度關注全球暖化與能源轉型議題，按他說法是，我們只有一個地球，而這地球正在暖化，造成水平面上升、氣候異常等現象，暖化程度甚至威脅到人類現代文明存續安全。

從反核立場 轉為擁核

童子賢指出，台灣近年經濟表現突出，但全球高度關注地球暖化議題，這會對產業衍生許多限制，台灣應要有所準備；舉例來說，若有80％的發電都是使用煤、天然氣或燃油等，就會造成碳排指數居高不下。

也因此他對核能的態度出現了轉變。「30年前我也反核，10年前逐漸關注地球暖化這個議題後，開始陷入掙扎。」童子賢透露，近二～三年他慢慢想清楚，地球暖化將對人類文明造成無可挽回的衝擊，而核能只是一種技術，可以透過提高技術，好好管理，就如同航空業一般。

童子賢還說，在二次大戰結束後，航空業正開始發展。不過，剛開始墜機的比例讓人怵目驚心，一般人普遍認為搭飛機比開車、騎機車還要危險；但經過大家努力，包含嚴密的訓練、規範，以及許多管理措施，使得現在航空業安全性大幅增加，危險性比騎機車安全千倍。

童子賢認為，能源對人類社會十分重要，如果使用不當，就會造成無法挽回的地球暖化，這將毀掉地球文明。因此「核能為何不能像航空業一樣，努力訓練提升技術，並訂出良好管理機制？」

核能「可以幫助綠能」

「我不是擁核者，只是認為核能可以幫助綠能。」童子賢強調，他並非主張不要追求綠能，綠能可以繼續建設，只不過綠能現在是「先享受後付款」，不要認為綠能是無害的。像是一根風力發電扇葉長達70公尺，完全用玻璃纖維做，30年後廢棄損壞後要掩埋在哪裡？這是現在文明的原罪，要使用電力就必須付出污染的代價。

所以，他主張核二、核三廠延役，並引進芬蘭OL3新型核電廠，能為台灣帶來30％至32％的核能發電；且如果採用OL3技術加上綠能，台灣不排碳發電比重馬上可從現在約16％提升到50％。

「台灣目前的電力供應可參考黃金組合，雖然綠能的理想非常好，但綠能是一種間歇性能源。」童子賢說，現代電力為了求效率、環保等各個方面平衡，需要黃金組合，也就是一部分的核電、搭配綠能和燃煤等，台灣可以考慮美國等先進國家，將核電比例提升到20％或25％。如此一來，既可讓基載電力有保障，又能大幅減少空氣污染、成本，且不至於依賴單一項目發電。

發展AI需大量電力

為開創能源新局，童子賢還提出「得核融合者得天下」的新觀點。他指出，不論是AI運算、電動車或是晶片製造，都需要大量的電力，在此基礎上，算力即國力可進一步延伸為「電力即國力」，基於這樣的趨勢，必須要好好規劃能源的生產方式。

他補充說，能源產業的產值是半導體的好幾倍，全球每天都在消耗能源，當新能源科技被某一公司或國家掌握時，就跟3奈米製程被台灣掌握一樣，會出現「典範轉移」；而核融合目前雖然還是可望而不可即的技術，但新能源就像AI及網路一樣，趨勢來了就擋不住了。