台灣美國事務委員會主委 顏慧欣學而優則仕 擘劃經貿策略

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新一波內閣名單出爐，因對美關係堪稱對外關係中的重中之重，台灣美國事務委員會主委一職由誰出任受到高度關注。此答案於日前揭曉，中經院WTO及RTA中心資深副執行長、經濟法制研究中心副主任顏慧欣將擔任此一要職。她不僅學術基礎深厚，對於台美21世紀貿易倡議、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等談判議題相當熟稔，將可在對外經貿領域繼續發揮長才。

顏慧欣為美國威斯康辛大學法學博士，亦曾任台北大學法律系兼任助理教授，研究領域包含國際經濟法、國際租稅法、貿易救濟制度、國際投資法。除了對國際經貿局勢有其獨到觀察，她亦筆耕不輟，文章散見各報章媒體，亦曾多次為本報撰寫專欄文章。

顏慧欣對法律以及國際經貿事務的熱情，也來自家庭薰陶。顏慧欣的父親為前財政部長、前元大金控董事長顏慶章，專研租稅領域，也是我國駐WTO的首任常任代表。兩人同為法律人出身，顏慶章在2010年出版「租稅法」（修訂三版）亦找來顏慧欣合作，父女合著該書，成為一段佳話。

顏慧欣接任新職後，在台美21世紀經貿倡議的後續談判、台灣擬加入CPTPP的各項溝通和準備上，可望一展長才，提供專業分析。另外，新政府上任後，兩岸乃至美中台三方經貿情勢會出現何種影響，均受到各界矚目，也需要這為學而優則仕的能才擘劃新策略，她會在新職上推出什麼令人眼睛一亮的作法，令人拭目以待。