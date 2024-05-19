宸曜董事長 高明和 樂扮邊緣AI先行者

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去年11月甫掛牌上櫃的宸曜成立於2010年，最初是由董事長高明和與五人團隊合力創業，以客戶應用導向為出發點，將系統設計精神深植在企業DNA中，帶領公司逐漸茁壯，近年也挾帶多年耕耘經驗及專利技術，成功搭上AI發展浪潮，實踐扮演工業電腦邊緣運算先行者的目標。

高明和大學就讀交大電子工程學系，畢業號陸續擔任過惠普經理、安捷倫科技副總、凌華量測與自動化產品事業處副總等職務。在創立宸曜初期，就已規劃將公司產品聚焦在設計製造強固及小尺寸的無風扇工業電腦。

他除了看好無風扇工業電腦市場未來發展潛力外，更加專注在整機設計製造，由於不同於當時業界普遍採取主板銷售的經營策略，也因此能夠在研華、凌華、樺漢等IPC大廠環伺下突圍而起，並維持高附加價值、高毛利的營運模式。

產品做出全球化、差異化

高明和指出，作出「全球化、差異化」是宸曜可以持續提供客戶價值的兩大關鍵因素，為了強化當地市場服務，先後已在中國大陸、美國成立辦公室，並透過其自有品牌「Neousys」，拓展全球嵌入式電腦市場，打入視覺領域、AI應用、車載，工業自動化等應用領域，奠定公司發展基礎。

系統設計融入企業DNA

同時，宸曜將系統設計融入到企業核心DNA中，並以前瞻角度出發，根據客戶不同應用導向先進行設計開發，提供符合各行業需求的標準品給全球邊緣運算、工業自動化系統開發者及整合商。且因研發團隊長期專注在主板與散熱系統的客製化解決方案，使得公司產品在效能設計上持續處於業界領先地位。

對於Chat GPT引爆AI熱潮，帶動美國大型雲端服務業者Google、亞馬遜等積極投資人工智慧。高明和說，宸曜在邊緣運算端已作好準備，率先提出新的設計架構，解決電源、散熱等痛點。公司也加入NVIDIA合作夥伴網路，可取得早期設計資源，進行相關產品開發，看好邊緣運算AI市場將是「百花齊放」，與AI伺服器集中在幾家大廠的情況有所不同，未來會有很高成長潛力。

另外，在自駕車發展上，宸曜自駕車工業電腦被百度阿波羅（Baidu Apollo）開源自動駕駛汽車技術平台選為指定運算系統，並逐漸在自駕車行業中打出知名度，目前與Uber、Google、ABB及韓系車廠等合作，未來期望進一步擴大應用範圍。

大廠青睞 釋入股意願

值得一提的是，宸曜年營收規模約在10億元上下，在工業電腦產業中並不算大，但已有工業電腦同業、電子五哥或面板大廠等，相重其設計能力及產品布局優勢，陸續對高明和釋出入股意願，但他仍期望可以專注在自身現有資源，持續往前邁進，因此婉拒了不少投資合作，也是目前少數未有大型外部投資人的工業電腦業者。