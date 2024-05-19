人事異動站 5月10日至5月16日

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一、工商企業

◎智伸科內部稽核主管由陳怡君新任。

◎敦泰內部稽核主管吳佩欣卸任，由陳加茵新任。

◎瀚宇博副總經理姜振文退休。

◎光鼎內部稽核主管張寶玲卸任，由李采縈新任。

◎憶聲內部稽核主管梁春香退休，由洪嘉徽新任。

◎京鼎資訊安全長由廖述煌新任。

◎南寶高新投資總經理林永正卸任，由孫德聰新任。

◎華興公司治理主管由王雪蘭新任。

◎健策會計主管鄭巧妮卸任，由潘虹萍新任。

◎長興重要營運主管潘金城卸任，由毛惠寬新任。

◎鴻準內部稽核主管陳珮瑛卸任，由何晉良新任，公司治理主管李梓宏卸任，由陳珮瑛新任，財務主管李梓宏卸任，由潘彥仁新任。

◎東南水泥永續長由吳炎輝新任。

◎環泰發言人康智量卸任，由梁培菁新任。

◎威潤內部稽核主管黃久芸卸任，由黃偉志新任。

◎大立公司治理主管及財務主管李易展卸任，由許翰林新任，內部稽核主管許翰林卸任，由李易展新任。

◎健信財務主管、會計主管、公司治理主管施義昭卸任，由賴玉鳳新任。

◎夠麻吉營運長林瑩嬰卸任，資訊安全長李建寬卸任，由夏千惠新任。

◎元太公司治理主管蘇瑛珣辭職，由陳樂群新任，會計主管由李俊明新任。

◎御頂品牌發展副總經理由楊四雄新任。

◎新零售執行副總經理由李紀嫻新任。

◎桂田文創娛樂內部稽核主管陳鴻時卸任，由曾嘉莉新任。

◎安心總經理高順興卸任，由謝靜慧新任。

◎浩宇生醫資訊安全主管由昌廷光新任。

◎竟天研發主管胡濬文卸任，由鄭慧玲新任。

◎伯鑫公司治理主管黃正雄卸任，由張惠玲新任。

二、金融機構

◎致和證券財務主管周庭和卸任，由施美蘭新任。

◎彰銀總稽核吳美芳退休。

◎永豐金證券亞洲會計主管鐘若梅卸任，由雷艷貞新任。

◎合作金庫人壽保險公司治理主管由許瓊文新任。

◎亞東證券內部稽核主管溫珮雯卸任，由吳利君新任。

◎元大金控策略長由黃維誠新任。

◎元大人壽發言人袁曉芝辭職，由郭軒岷新任。