GDDA串聯資通訊 立足臺灣、鏈結全球

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全球數位產業聯盟協進會（GDDA）創會理事長邱月香在2020年卸下全球資通訊產業最重要的組織WITSA（世界資訊科技與服務聯盟）主席後，她藉由任內與許多資通訊國際友人良好的互動基礎，卸任後仍延續推動科技外交，以促進我國資通訊產業拓銷國際，這一做法獲得宏碁創辦人施振榮、前行政院副院長沈榮津、鈺創科技創辦人盧超群等人的肯定與支持。

邱月香於2017年至2020年期間擔任WITSA主席，是該組織第一位女性主席，也是首位臺灣人能在全球最大ICT組織獲得各國會員們支持的領袖。為凸顯臺灣在ICT的重要角色，她2017年一上任即提議原本兩年舉辦一次的WCIT（世界資訊科技大會）改為每年舉辦，改制後的2017 WCIT大會就在臺北舉辦，吸引全世界80個國家代表來臺參與這項盛會。

串聯國際友誼

提升臺灣地位

藉2018 WCIT在印度泰倫加納（Telangana）邦舉辦機會，邱月香當年特別拜會泰倫加納省資訊科技廳長拉奧，並分享臺灣ICT發展經驗，透過交流及分享提出對世界、對各國、對海得拉巴市都有利的解決方案，確實改善人類生活。

桃園市也在邱月香的穿針引線下，與印度泰倫加納（Telangana）邦共同舉辦「桃園印度交流論壇—商貿‧旅遊‧文化」，進一步與該邦的海得拉巴市締結姐妹市，爾後，桃園持續與泰倫加納邦及其首府海德拉巴緊密的交流與合作，促進彼此城市發展。

隔年，邱月香出席亞美尼亞2019 WCIT大會致詞時即向在場6千多位與會者表示，ICT應用將能促進國家產業發展，減少貧窮與失業。她也以臺灣在半導體產業發展為例，若沒有臺灣半導體的製造供應，一台電腦至少需3千美元，而臺灣的成功，很重要因素是產官學密切合作，共同推動產業發展。

邱月香在WITSA主席任內曾有一次赴WTO總部日內瓦出席與WTO秘書長Roberto Azevedo（阿茲維多）的會議，分享台灣資通訊產業的實力，說明臺灣有醫療、電子相關產業的成功經驗，有能力，願意幫忙。

臺灣能幫忙協助全球弭平數位落差，創造就業機會，降低失業率及犯罪率。於是，邱月香提出工業領域有G20，ICT產業領域也可以有I 20構想，創立GDDA，從臺灣出發，凸顯臺灣在ICT上的優勢，進而為世界做出貢獻。

帶領會員實現產業使命

為實現臺灣在世界科技的影響力，邱月香號召有志一同的業者籌組GDDA，該組織設有六大委員會，推動五大產業使命。六大委員會包括：醫療委員會、農業委員會、資安委員會、隱私委員會、教育委員會、晶創台灣委員會。五大產業使命為教育與文化產業、糧食與農業、醫療保健與生技產業、資安產業、隱私權產業。

GDDA成立後，邱月香即積極串聯國際人脈帶隊參訪，展開國際合作。2023年底，她就率領GDDA會員一行10多位成員前往日本東京交流，受到USE集團總裁吉弘京子的熱情招待，雙方也簽訂未來戰略合作協議，也有多家會員企業陸續與日本企業展開深度合作。

臺灣過去在硬體製造取得不錯成績，但軟體應用產值一直無法與硬體相比，GDDA期許，臺灣能展現科技優勢，讓臺灣成為「匯聚創新智慧之島」，World Peace！Make Dream Real！世界和平！夢想成真！