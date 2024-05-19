兩岸逾百家工商團體 齊聚交流

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2024兩岸商會合作交流活動16日在福州舉行，台灣省商業總會（簡稱省商總會）理事長蔡國洲指出，未來要達到兩岸產業合作互利共贏，仍需要從多個方面入手。包括擴大對台灣服務業的開放，加強兩岸在農漁業、中小企業、電商等領域的合作，也要支援台灣農產品拓展大陸市場，幫助台灣中小企業短期融資方面的問題。

蔡國洲在上述活動演講時指出，兩岸需要建立有效溝通機制與合作模式，透過協商等方式，推進兩岸企業的了解和信任，形成共識與合作意向。目前大陸已提出開放直航的航點、對台旅遊及農產品輸入等多項政策。省商總會樂觀看待兩岸關係改善，繼續擴大兩岸直航及開放觀光，並關注台生、陸生雙方青年就業就學議題，依循ECFA早收清單的待遇協助台商、農漁民解決產品銷售問題，這些都將有助於促進兩岸產業融合發展。

蔡國洲表示，在2020年新冠疫情爆發前，省商總會每年都會組團到大陸各地考察，同時也在台灣接待大陸各省市赴台參訪團，透過這些交流合作，省商總會把大陸最新的發展情況，分享給廣大的會員，為兩岸經貿合作創造契機。

近期舉辦的第二十六屆海交會是海內外知名的貿易投資展會，在深化兩岸融合、發動產業振興、強化區域協作等方面取得豐碩成果。省商總會這次邀請建築開發、觀光旅遊、醫藥生技等各領域的理監事組成參訪團，期望透過參與展會的企業活動，進一步了解大陸最新投資情況及未來規劃，把第一手資訊帶回台灣。

另一方面，2024年適逢福州台協會成立30周年，為深化兩岸經貿交流合作，該協會16日舉辦成立30周年對接交流會，進一步加強與台灣各工商團體的聯絡交流。商總、電電公會等50多家重要工商團體，大陸全國台企聯及各地台協會等嘉賓，和福州台協會會員將近千人與會。

福州台協會會長蔣佩琪指出，接下來，協會責任重大，不但要搭建好兩岸融合發展的橋樑，還要幫助更多台商、台胞數位化、智慧化轉型升級，並協助台商、台企融入新質生產力，成為大陸高品質發展的重要生力軍。