台鉅擬砸1.4億人民幣 加碼在陸布局

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

隨著海內外市場變化，福州台商有意加碼投資大陸。知名彩妝業者台鉅集團大中華區執行長陳軒宇17日指出，為擴大大陸市場布局，正推動擴大大陸研發經費投入與觀光工廠計畫，初步暫定投資金額為人民幣1.4億元，目前處於文件處理階段。

台鉅集團於1981年在台南成立，經過40多年努力，如今成為一家集研發、設計、產銷為一體的彩妝集團，旗下擁有4家工廠、3座研發中心、1,000多名員工，為眾多國際品牌代加工。該集團事業版圖橫跨台灣、福州、美國、東南亞。

陳軒宇17日在集團旗下位於福州的佳寧生物科技公司受訪時表示，新一代年輕人對於化妝品及彩妝塗抹在臉上的接受度、喜愛度提升，這是一個新趨勢，因此看好大陸彩妝市場。未來希望能夠擴大在大陸的發展，因此正在調整行銷策略。參考2015年打造台鉅美妝觀光工廠（台南）的歷史，台鉅集團計畫運用此經驗與資源，並因應大陸相關政策建設觀光工廠。

針對大陸政府提出發展「新質生產力」，陳軒宇認為，台鉅集團符合創新方向，原先集團架構是以台灣基地研發，大陸公司生產，現在則是在大陸做大量的研發投入與設計。從原來的「接單拋單」模式，轉為直接在大陸生產研發。

此外，台鉅集團也極力在做數位化、建設ERP系統，從原本的勞力密集轉型成現在的機械化、數位化。由於彩妝用品的原物料廣泛，涵蓋各種內容物、各種瓶罐材質等，人工難以蒐集數量龐大的各種配方與成份組合，因此需要透過ERP系統來蒐集。

對於台商到福州投資會給予什麼建議？陳軒宇表示，大陸市場還是具有龐大潛能，台商可以先過來考察，但各產業仍要選擇適合自己屬性的地點。