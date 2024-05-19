薇麥初秋廈門新廠 拚6月投產

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儘管創業初期遭遇新冠疫情，但福州台商、烘焙業者「薇麥初秋」憑藉進駐大陸生鮮電商「朴朴」，不僅疫情期間未停工，更站上生鮮電商崛起的風口。薇麥初秋總經理陳依媄17日表示，福州工廠一開始的面積僅500平方公尺，如今成長到3,300平方公尺，至於剛設立的廈門新廠約2,000平方公尺，預計今年6月投產。

薇麥初秋於2017年在福州創立，聘請台灣專業烘焙研發團隊入駐，並布局大陸生鮮電商通路。該公司是一家集烘焙食品生產，自主研發，連鎖經營、品牌管理、禮盒設計、行銷企畫的烘焙品牌管理集團。

陳依媄17日受訪時表示，創業初期很幸運和福州最大的生鮮電商「朴朴」簽約，雙方一直合作到現在。疫情爆發前，薇麥初秋專注於做供應鏈，並未經營實體門市，後來遇上大陸生鮮電商崛起，該公司也跟著一起發展。

回顧2018年，當時「朴朴」也才剛開始布局電商市場，上架條件不像目前這麼嚴格，但當時開出的條件就要求合作夥伴要具備標準的工廠。陳依媄指出，「朴朴」對供應商的要求非常高，甚至會突襲檢查廠房，到現場查看是否真的沒放添加劑，一經發現就會下架，而薇麥初秋工廠則維持「一塵不染」。

在生產流程方面，曾在台灣從事電子業工作的陳依媄表示，「我把食品業搞得像電子廠，把全部流程拆解，把每個工種都拆解掉」。技術存在於研發，研發完成後就把流程拆解，例如新人進來就放盒子、蓋蓋子、貼貼紙，這些工作都很簡單，做久一點他就會開始擠奶油，所以同行不容易挖角。

對於台灣民眾到福州創業的建議，陳依媄表示，一定要先找到當地組織，例如台協。她指出，當地協會是最快的途徑，台商遇到困難能夠獲得幫助。