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果然是超級幸運的農曆4月。都說了，巳月是甲辰龍年磁場最棒的月份，而財源吉星與財祿吉星並臨，就如同財神爺降臨保佑一般。

台股上周周線收漲549點連四紅，並且創下了新高紀錄21,515點。雖然出現257點的上影線，象徵高檔震盪呼之欲出，不過整體市場的喜悅就像上周【天風姤】周卦的卦象訊息一般，那就是「積極換手，逢低承接」。

時序進入5月的倒數第二周。節氣時序則在「小滿」，位於【澤雷隨】年卦的多方氣盛位置。

【澤雷隨】說的是雷在水底下，屬於悶雷的一種，雖然象徵「有志難伸」，不過由於卦象中的多空架構有利於多方，再加上龍年時序也提供了多方強勢支持的能量，而盤勢也沒有辜負了卦象的喜悅。

最有意思的是，台股5月投資求財卦象占得了象徵腐敗的【山風蠱卦】，就卦象的表象角度來說，這一卦並不吉利，然而卦象的多空架構卻展現力爭上游的強勁力道。就在5月即將進入尾聲的時候，大盤指數再度創造出新高紀錄，卦象占卜珍貴的參考性又再度獲得了驗證。

不過值得注意的是，由於【山風蠱】的後段多空架構對於多方並不友善，因此接下來的運作恐怕還需要搭配周卦做為參考。

【雷地豫】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的是蓄勢待發，對於事務的執行而言，代表的是不疾不徐，順勢而為。

有意思的是，對於投資求財而言，也是如此。再以卦象中的多空架構角度觀察，可以發覺卦象中的多方氣勢依舊明顯，可見盤勢還是處於向陽狀態。只不過需要留意的是，卦象中的財利來自於低接的狀態，於是乎「高出低進，順勢而為」又成為了本周值得參考的旺財策略。