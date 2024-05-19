賴政府明上台 五族群蓄勢衝

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台股逐洞賽個人賽表格

上周台股再度在台積電（2330）帶動下，衝上歷史新高的21,515.52點，順利站穩21,000點大關，資金從傳產、營建，再度轉回電子族群。520總統就職典禮將於20日登場，專家認為，台股與美股連動緊密，加上仍由綠營繼續執政，因此賴政府上台後股價將維持目前多頭格局，沒有崩盤疑慮，綠能、觀光旅遊、軍工、半導體、AI等產業，將是賴政府施政重點。

總統蔡英文任內最後一個交易日（17日），台股收在21,258.47點，累計蔡政府八年任內台股漲幅超過13,000點，其中最大權值股台積電功不可沒，八年來股價從147元上漲到835元，漲幅達到4.68倍，市值從3.8兆元提升到21.65兆元。

在這八年中，台灣經濟面對的最大衝擊，就是2019年底爆發的新冠肺炎，但在全球經濟衰退之際，台灣卻能在吸引台商返鄉投資的同時，茁壯科技業的發展和擴大出口，讓台灣成為「矽盾」，因應外界威脅。

財經專家謝金河指出，2020年之前，台灣的銀行存款平均每年增加台幣1.5兆元，但是2020年台幣存款就增加了3.3兆元，加上外幣存款增加0.9兆元，一年大增4.2兆元，不僅是台灣錢淹腳目，更是淹到天花板。

專家認為，台股隨美股變化的機會比較大，上周外資買超1,128億元，顯見對台灣股市仍有信心，美股只要多頭不死，台股就不會差。台積電有機會攻上千元大關，最快下半年就能成真。

準總統賴清德的就職演說將會釋放兩岸和緩的氣氛，使得未來觀光旅遊、飯店等內需型產業，會有比較大的成長機會。蔡政府時期推的風電、太陽光電等綠能政策，預計賴政府可望延續下去，拉高台灣綠能比例。另外，市場認為賴清德是醫生出身，將更加關注生技政策。

賴清德的信賴產業有五大方向，包括半導體、人工智慧、軍工、安控、通訊等五大產業，以及可望延續蔡政府政策的風電、光電、重電、生技、低軌衛星等，都會是賴政府未來將積極推動的產業領域。

上周第11洞冠軍為豐銀投顧分析師龔鴻彬，績效達到10.35％，打敗大盤的2.65％，主要獲利來源是PCB廠燿華，單周漲幅28.86％，第一季EPS 0.41元，超過外界預期。

本季逐洞賽最後一周第12洞，參賽分析師的選股趨向多元，涵蓋機器人、散熱、半導體設備、光學、太陽能、生技、營建、食品等。投資金額最高的是倫元投顧分析師王春盛所選的機器人概念股所羅門，市值達到396萬元。