健椿訂單看到下季、堃昶消費性電子回溫 營運續強

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

龔鴻彬上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

台股本周恰逢新舊政府交接，豐銀投顧分析師龔鴻彬預期，盤勢震盪幅度會加劇，操作上應維持大漲不追拉回低接的操作方式。選股上，電子資金比例逐漸回歸，投資人應隨盤面脈動逐步把目光放回到電子類股身上，電子股首選伺服器相關的散熱、矽光子是近期盤面最熱的族群，投資人可持續留意後續的力道，本周選入健椿（4561）、堃昶（6265），再選入訊聯基因（4160）、龍邦（2514）、大將（1453）。

台股上周在美股利多消息刺激下，加權指數再創新高站穩21,000點大關，櫃買指數回測大量低點後止跌維持區間震盪格局，加上新台幣匯率止貶回升，盤勢維持多頭格局不變。上周電子資金比重逐漸回流，預期資金回流的情況會隨著5月底逐漸明朗化，另外6月4日台北國際電腦展，可預期AI PC族群可望獲得資金追捧。

傳產方面目前資金輪動速度較快，接下來可以關注在生技、軍工類股。台股目前屬於高位階，操作資金上必須做有效分割，分批買入會是比較恰當的方式。

看好個股部分，精密主軸廠健椿第一季合併營收2.77億元、年增17.97％，繳出好成績且訂單能見度已達第三季，預期下半年營運會持續增溫；IC零組件通路股堃昶受惠於消費電子回溫持續受惠，帶動營運持續成長。

生技大廠訊聯基因進軍外泌體市場，運用智慧研發及數位模擬達到精準治療，可應用在眼科、退化、醫美、毛髮等領域，合作Metapore創新控壓技術大幅提升技術水平。