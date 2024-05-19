昇陽半導體產業需求回升、力致AI催生散熱需求 帶勁

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白易弘上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

上周台股在台積電（2330）與鴻海領軍穩盤下，拉出周K連四紅，啟發投顧分析師白易弘指出，美國4月通膨數據下滑，連動美債殖利率與美元指數回落，推升美股四大指數創波段新高，台股受此激勵亦收穩在21,000點之上，後續資金有望回歸AI伺服器組裝與電子補漲族群。本周選入昇陽半導體（8028）、力致（3483），再選入健喬（4114）、今國光（6209）、原相（3227）。

昇陽半導體目標今年營運持穩、為明後年強勁成長做好準備。散熱風扇模組廠力致在AI伺服器等新興應用催生散熱升級需求下，預估今年營運有望比去年好。

藥廠健喬在海外市場成長力度強勁，以及代理產品訂單成長，營收仍然出現向上趨勢。

光學廠今國光2024年訂單比去年好，車載鏡片與鏡頭現在3比7，可望推升毛利率成長。原相第二季因為產品組合比第一季好，整體營業淨利率有機會回到去年第四季水準。

23日輝達將公布財報，6月即將登場的台北國際電腦展，AI及電子景氣復甦相關族群，在資金回籠電子後，有望帶領盤勢收穩21,000點之上。此波指數上漲過程，包括IC設計、矽晶圓、手機、PC／NB及AI伺服器組裝族群股價漲勢落後於大盤，皆有望補漲輪動而上。

現階段總體基本面仍未有太大變化，目前指數上漲屬於產業與個股反映物價通膨，所以各族群皆有資金輪番挹注推升股價。520新政府上任，電子產業趨勢族群，例如AI伺服器與機器人，與政策概念族群可望強於大盤走勢。