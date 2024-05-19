所羅門外資連日力挺、志聖Q1獲利靚 後市旺

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上周美國通膨數據放緩，聯準會表明不再升息，市場期待降息機率大，倫元投顧分析師王春盛指出，520總統就職將屆慶祝行情加溫，權值股推動台股再創歷史新高21,515點。本周選入所羅門（2359）、志聖（2467）、再選入尼得科超眾（6230）、金麗科（3228）、昇陽半導體（8028）。

與輝達密切合作AI機器人開發的所羅門，3月輝達GTC大會以來，股價漲幅高達221％。

台積電設備廠志聖受惠先進封裝設備進入交機期，第一季EPS 1.15元，創同期新高，隨交機高峰來臨，第二季營運動能升溫。尼得科超眾受益母公司獲美超微散熱大單，可望分食訂單，未來營運成長可期。

IP廠金麗科第一季EPS 0.1元由虧轉盈，董事會決議私募發行1.28萬張普通股，因應公司未來發展及強化營運競爭力。昇陽半導體第一季受傳統淡季影響處於低檔，但業外收益大幅增加，EPS 0.36元。

上周美國就業市場降溫，4月通膨數據不再創高，預期經濟有機會「軟著陸」，投資人樂觀看待行情，恐慌指數回至近四個月低點。美國在2024年底進行總統大選，道瓊指數創新高政策作多方向確認，歐元區工業強國德國DAX指數也同步創歷史新高。預料大環境景氣向上，台股在總統就職行情和ETF換股行情中穩步上升。

本周輝達公布財報，加上6月台北國際電腦展將至，輝達創辦人黃仁勳訪台，將帶動AI族群走勢，包括AI伺服器、散熱、CoWoS概念股、半導體設備及材料、機器人、機殼、矽光子、AI PC等後市看好。