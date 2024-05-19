達能搭政策題材、國碩集團作帳行情火 前景發燒

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林漢偉上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

本周台股觀察國際股市強弱，以及輝達財報與微軟開發者大會，摩爾投顧分析師林漢偉表示，如能帶動美股科技股續強，有利本周520之後，持續上演慶祝行情；資金面則觀察美元與美債利率，如能持續走跌，有助外資買盤加速回流，推動台股維持量價齊揚多頭結構，本周選入達能（3686）、國碩（2406），再選入藥華藥（6446）、昱展新藥（6785）、茂迪（6244）。

本周族群重點在520總統就職演說，預計綠能、生技與軍工族群均有發動空間，另可留意報價族群，如航運與基本金屬等。電子族群續以AI題材強勢輪動，機器人、AI PC、伺服器、AI手機與半導體等。

看好個股部分，達能前四月營收亮眼，大舉投資海利普電子，切入太陽能案場開發，受惠520政策題材，搭配拜登調高太陽能進口關稅，後續有加速補漲空間；國碩參加政府標案，積極切入屋頂型太陽能案場，看好2024年大幅成長，4月營收年增145.98％，搭配碩禾業績同樣大幅成長，集團有機會整齊轉強。

藥華藥本業轉盈，搭配法說會看好2024年營收成長優於2023年，相關新藥預計年底到2025年陸續收案，具備想像空間。昱展新藥旗下新藥2024年獲得多國專利許可，後續有機會穩定貢獻獲利，且被納入MSCI新增中小成份股。

茂迪最早切入Topcon雙面太陽能板產品，相關產線量能能力最強，受惠拜登關稅政策，具備轉單想像題材，法說會看好第二季急單效應，有機會重回成長趨勢。