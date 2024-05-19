廣達 AI伺服器續旺

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廣達（2382）第一季獲利超前，並釋出樂觀展望，驅使內外資紛紛看好其股價表現，上調目標價一度見到383元天價。此舉也激勵廣達17日股價走揚，終場收在286元，漲幅3.25％，續沿著5日線往上爬升的軌跡不變。

隨著CSP（雲端服務供應商）客戶擴大資本支出，加大資料中心、基建投資，廣達旗下AI伺服器專案正加速推進；隨著缺料情況逐漸緩和，預期第二季AI伺服器將呈現溫和成長，到下半年將進入強勁成長態勢，預估今年伺服器業務會有雙位數成長，其中AI伺服器的營收占比將超過5成。