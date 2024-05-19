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金麗科 蓄勢攻半年線

金麗科周線圖
金麗科周線圖

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金麗科（3228）入列MSCI成份股讓股價從敗部賽中復活，股價連二日漲停，17日收在漲停板價378.5元，只花了二天的時間就成功收復所有短天期均線，惟上檔即將面臨半年線反壓，要衝過，仍有待擴量助攻。

金麗科前四月營收1.45億元、年增37.13％，首季EPS 0.1元，基本面轉虧為盈。法人分析，金麗科受惠中國去美化需求，取代Intel、AMD等處理器，金麗科具備x86架構處理器自主研發能力，現階段產品可應用在工業、自動化IPC及PC、NB等，下一階段將進行64位元16核心研發。

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