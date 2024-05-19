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聯鈞（3450）股價沿著5日線向上攻堅，17日終場上漲4.25％，收在76元，成交量放大逾2萬張。觀察三大法人動向，近五日合計買超1.34萬張，似有提前卡位5月22日法說會行情的意味，惟該股股價在連日上漲後，已逼近前高，能否跨越？法說會釋出的風向是一大關鍵。

聯鈞第一季毛利率已回到先前20％水準，先前因擴的產線良率及人力問題，導致營收一直遞延，惟4月營收已見到回溫，達5.88億元，呈年、月雙增，另今年首季每股稅後純益（EPS）也翻正為0.31元，成功終結連五季的虧損。