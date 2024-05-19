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佳凌 波段再創新高

佳凌周線圖
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佳凌（4976）因高階車載鏡頭持續放量、消費產品方面又看到安控、視訊客戶重啟拉貨動能，今年前四月累計營收3.47億元，以年增5.09％重返成長；16日股價開盤後即震盪走高，並隨即鎖上漲停，以48.45元作收，再創波段新高。

佳凌指出，近期安控及視訊等消費光學鏡頭需求回溫，目前觀察第二季需求跟3月差不多，加上車載鏡頭量能提升，預計第二季營收有機會季增約10％，且力拚第二季本業轉虧為盈。車用方面，將持續開發更高畫素，即1,200萬畫素到1,600萬畫素的車載鏡頭，希望為營運增添新動能。

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