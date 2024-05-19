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宜進 本業營運回溫

宜進周線圖
宜進周線圖

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宜進（1457）股價從26.4元高點回檔修正兩周多，上周在跌破短期周線及月線後反彈，17日放量重回周線之上，收盤22.6元，周線趨勢已開始止跌反轉向上。月線及季線趨勢維持上揚。9日KD值趨線也在上周交叉往上。量能已重新回溫，短期股價若能重回月線之上，股價仍可保持短多格局。

紡纖本業營運仍處於回溫期，不過手中資產豐厚，在通膨高漲時，有利股價維繫在一定水位之上。加上今年配發1元現金股利、0.5元盈餘轉增資配股，以目前股價仍處於相對低檔，高股利應可吸引中長期投資逢低承接。

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