振曜 樂看H2出貨旺

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振曜（6143）第一季因毛利率維持高檔，再加上匯兌收益挹注，每股稅後純益（EPS）高掛1.51元，寫下歷年同期新高，也推升股價步步高升，並於5月9日盤中寫下歷史新高價129元。因短線漲多，一度觸及賣壓，所幸拉回月線有撐，17日續以125元、上漲6.83％扳回一城，周線得以收紅。

看好今年是彩色電子書元年，振曜也積極布局，過去一年都在測試調整、試量產中，繼新品在今年首季量產、第二季放量出貨後，振曜看好下半年傳統旺季出貨量可望進一步升溫，成為今年營運成長的新動能。