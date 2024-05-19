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康全電訊（8089）近一個月股價以緩步上揚之姿持續墊高底部，若由4月17日的波段低點62.5元起算至5月17日盤中高點100元，波段漲幅已達6成，就技術面言之，該股現仍守穩所有均線，在短中長期均線仍呈多頭排列下，多頭格局並未被破壞，然因17日收盤爆量收上影線，短線或有震盪。

網通廠康全電訊主要從事研發、製造及行銷網路通訊設備，產品包含寬頻用戶端設備、家庭網路設備、光通訊中繼設備等，歐洲及北美也是主要外銷市場，市場法人看好，該公司今年營運有機會受惠國外擴大網路基建商機。