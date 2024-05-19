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士紙（1903）本周結束上周跌勢，打底成形且在17日主力大買背景下再反攻前高。士紙上周回檔，股價從70元下滑跌破62元，但本周隨即反彈，17日收盤漲逾4％連三漲，盤中一度漲約8％創70.7元，逼近年內高點70.9元，單日成交量近2,570張為近兩周新高，當日主力買超667張，為三年來高點。

士紙近期因資產題材海陸通吃，得益於營建股飆漲背景，士紙五大土地資產開發案年內也持續推進。且在近期航海王題材復甦下，士紙也因手握近4萬張萬海股票而受到主力青睞。