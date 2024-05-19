前往主要內容
工商時報LOGO

士紙 海陸題材通吃

士紙周線圖
士紙周線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

士紙（1903）本周結束上周跌勢，打底成形且在17日主力大買背景下再反攻前高。士紙上周回檔，股價從70元下滑跌破62元，但本周隨即反彈，17日收盤漲逾4％連三漲，盤中一度漲約8％創70.7元，逼近年內高點70.9元，單日成交量近2,570張為近兩周新高，當日主力買超667張，為三年來高點。

士紙近期因資產題材海陸通吃，得益於營建股飆漲背景，士紙五大土地資產開發案年內也持續推進。且在近期航海王題材復甦下，士紙也因手握近4萬張萬海股票而受到主力青睞。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 長榮航股東會紀念品出爐！領取期限曝光

  2. 職業工會黑名單出爐！勞保局點名2家 勞工恐遭拒絕給付

  3. 量子電腦、中低軌衛星等 政策紅利概念股一次看

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。