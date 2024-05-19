配息型ETF 退休族首選

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ETF優點

在現今全球高齡化且通膨的時代，退休族為求退休生活擁有穩定的現金流，讓老年生活更有品質，對於配息型基金趨之若鶩，配息型基金成為近來全球最熱門的投資標的之一，ETF透過一籃子股票投資，不僅可分散風險，投資人亦不必隨時花時間盯盤，適合追求平穩的退休族。

台新投信建議，退休族首選配息型ETF，每月或每季可擁有彈性的配息現金流，在配息型股票ETF方面，可布局長線爆發力十足的台股IC設計動能ETF及台股永續高息中小型ETF；在月配息型債券ETF方面，可布局美國20年期以上A級公司債券ETF。

台新臺灣IC設計動能ETF基金經理人黃鈺民指出，就基本面來看，AI族群仍最具題材性且有實質強勁訂單需求，另一方面，台灣出口回升、通膨可控，預測機構一致預測2024年GDP重返3％以上，企業獲利年增率重返成長，支持台股走勢企業獲利重回成長，基本面依舊正向看待。台股今年以來表現強勢，目前加權指數位於二萬點以上，股價未出現泡沫化訊號，代表行情整理後有延續機會，短線拉回仍是中長期股市買點。在操作上，IC設計族群長線成長動能看好，逢低可優先布局聚焦在IC設計公司的台股ETF，掌握中長多行情。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金經理人黃鈺民表示，市場預期美國可望於下半年降息，如果聯準會開啟降息循環，市場利率將有機會下降，長天期債券價格將有機會上漲，進一步獲取資本利得。以今年聯準會可望進入降息循環的大環境下，20年期以上的長天期A級債券ETF將最受惠。

對於一般剛開始接觸理財的新鮮人而言，建議可選擇由基金或ETF來介入，透過專業投資團隊或一籃子標的的方式來參與市場，降低自己去選擇個股的不確定性，可搭配定期定額方式，藉由分批進場來攤平投資成本，之後再隨薪資成長調整投入金額和投資檔數，循序漸進累積個人退休資產。

群益投信ETF及指數投資部副總經理張菁惠表示，不少台灣投資人透過台股高息ETF來作為退休理財工具，建議投資人應進一步辨別各檔台股高息ETF的成份股篩選方式，例如：配息政策透明，且在ETF成份股篩選上訴求精準高息，並提前布局隔年具股息與股價成長潛力的股票。

此外，債券ETF也是民眾可多加善用的退休理財規劃工具，建議可以信用品質較佳的投資等級債ETF為主，既能掌握利息收益，亦有助兼顧風險管理，例如在指數成份債券篩選上，著重ESG表現較佳、且以長天期BBB級公司債為標的的20年期以上ESG BBB級債ETF便是投資人可關注的ETF類型。