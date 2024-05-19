聚焦長期基本面 掌握報酬潛力

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針對退休的投資策略可先聚焦長期具備基本面的多頭標的，運用定時定額方式布局，投資不必預設指數低點位置，運用定時定額策略紀律投資，即便遇到市場修正，在不停扣的情境下有效平均成本，降低單筆投入的風險，並能夠在市場回溫時更快速地提升勝率，掌握定時定額微笑曲線的勝率。

日盛投信台股投資研究團隊表示，台灣3月出口年增率持續走高至18.9％，標普全球4月台灣製造業PMI已達擴張的50.2，與國發會3月經濟景氣對策信號穩定，經濟景氣形成最強後盾。

企業獲利面，下游廠商開始補庫存與增加新訂單以因應後續需求，尤其AI出貨明顯回溫，拉動終端企業營收與獲利，預估今、明兩年獲利成長均將繳出兩位數百分比好成績；股市技術面，台股價量齊揚、有利多頭續航。因此，獲利基本面優異的台股基金便適合此類投資方案。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，在台灣想參與美國科技股盛宴的投資人，可考慮投資與美國科技股連動大的台灣科技股標的，像是臺灣創新科技50指數，透過定期定額的方式分批布局，有助緩解股市懼高症，同時又參與到科技投資長線報酬潛力。

張繼文分析，根據統計，自2015年底以來，若每月月底定期定額投資美國那指的表現不俗，定期定額一年、三年與五年的平均表現分別達18.03％、30.26％與57.16％；若聚焦在新科技相關股票主題、有台版QQQ之稱的臺灣創新科技指數，定期定額一年、三年與五年的平均表現則更可望提升至20.93％、43.40％與90.91％，亦即論報酬潛力來說，臺灣創新科技50指數更具動能。

野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君指出，當前全球AI新科技浪潮勢不可擋，未來應用在各領域的新科技商機仍具龐大成長潛力，科技股勢必是接下來投資組合不可或缺的一塊。因此，想參與美股科技持續強勢的創高行情，不妨透過定期定額克服「股市懼高」心理，同時在標的選擇上也未必需要捨近求遠，用聚焦在新科技相關股票主題，就能輕鬆掌握科技投資的爆發力。