證券業 永豐金證券 沒有客服不了的事

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企業檔案 永豐金證券

永豐金證券客服中心坐落在豔陽高照的高雄，如同炙熱的天氣，客服中心的14位員工擁有專業、正向、開朗、積極、耐心、同理心，秉持服務至上的態度聆聽每一通電話那端客戶的強烈需求。永豐金證券客服部資深經理莊舒芳曾經服務過客戶二～三小時，8成時間安靜聆聽，完美詮釋「沒有客服不了的事」。

永豐金證券營運中心處長藍玫君副總經理表示，工商時報採取神祕客調查，在這麼嚴實的調查下能夠獲得金牌獎，其背後是公司及同仁積極努力的成果。

藍玫君說，永豐金證券專人客服時間特別延長，在台股交易日早上8時到晚上9時，與台指期夜盤、海外商品期貨、美股複委託商品的客服時間串連，當客服人員9點下班後，有海外商品客服專人接手，不漏接每一位客戶的電話。

智慧小豐 服務受肯定

為了迎接數位化潮流，永豐金證券設有24小時服務、全年無休的「智慧小豐」，區分電腦版、智慧手機版，可線上交談回答客戶的疑問，目前最熱門的問題有：豐存股／複委託如何交易、增加買賣台股的額度、零股交易、定期定額存股、系統下單問題、忘記密碼等。值得一提的是，建置智慧小豐的背後功臣是二位客服中心同仁的努力成果。

永豐金證券客服部主管資深經理莊舒芳接受訪問時開宗明義點出，客服人員的核心價值就是，每當客服電話響起時，就要有「沒有客服不了的事」的認知。除了熟知超過1,000條客戶常見問題外，公司也會透過AI人工智慧技術針對題庫進行更新、調校及優化。此外，也要瞭解公司推出的每一項新商品，如豐存股-台股、豐存股-美股、複委託、大戶投等。

莊舒芳在客服中心資歷超過20年，從最早期仰賴電話服務到信箱、語音留言，到現在智慧小豐，歷來的客服演變過程，充分瞭解真人服務無法被取代，接客服電話時，瞭解顧客的複雜、突發特別需求後，還能替公司推廣業務，如借券業務，教導客戶在借券平台APP登記，增加收入，創造雙贏。

目前客戶群愈來愈能接受線上服務。根據資料顯示，2022年智慧小豐的使用率占全體客服比2成，但到2023年8月占比已經快速拉升到5成，可見客戶愈來愈依賴智慧小豐。

耐心教導長者 熟絡網路下單

由於客服中心服務的年齡層很廣，財富差距也大，再加上國人在經歷疫情後，抗壓性降低，對客服行業也是一大挑戰。因此，客服中心也經常提供如張老師生命專線的服務，靜靜聆聽客戶抱怨，以同理心認同對方，安撫情緒，並解決問題；有時對於有心學習的長者，也會提供按部就班的教學工作。

客服中心曾經服務過年齡逾80歲的長者阿伯，每天打電話重複詢問下單的技術問題。莊舒芳說；「我們知道阿伯記性不好，但學習的心態很強，客服人員細心、耐心地教導，鼓勵阿伯學習直到成功網路下單，贏得阿伯稱讚，客服中心員工真是台灣好媳婦。」