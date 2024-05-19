AI股法說接力 台股觀盤焦點

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投資新亮點

由於美國4月通膨如期下滑使美股歡騰，帶動台股16日強勢創高，終場指數上漲157.05點、收21,304.26點，在台積電領軍衝鋒下，不同族群多點開花，盤中一度攻上21,515.52點，市場聚焦AI族群超級法說會，第一季財報已在15日全數出爐，後續法說會對二、三季的展望，成為台股後市最重要的看點。

鴻海在14日盤後公布今年第一季營收達1兆3,239.92億元、稅後純益220.09億元，較去年同期成長72％，每股盈餘（EPS）1.59元。鴻海指出，AI伺服器需求持續增強，第一季AI伺服器營收較去年同期增加近200％，占首季營收比重已將近4成，預計今年逐季成長，全年依舊維持4成目標。

鴻海說明，首季毛利率提升，主要是因為產品組合優化、持續管控庫存，也帶動營利率提升；至於淨利率增加，主要是因為去年首季認列轉投資夏普（Sharp）投資損失197億元，今年則認列105億元損失，相較去年減少而上升。

廣達15日發布第一季財報，寫下三率三升的好成績，毛利率達8.48％，營益率4.52％，同創歷年同期新高，純益率達4.66％改寫新高，稅後純益120.68億元，季增17.4％、年增86.4％，創歷年同期新高，EPS達3.13元。

廣達第一季合併營收2,589.39億元，季減10.1％、年減2.7％；毛利率8.48％，季增0.42％、年增1.88％；營益率4.52％，季增0.42％、年增1.57％；純益率4.66％，季增1.09％，年增2.23％。

廣達表示，第一季受惠產品組合優化，毛利率較前季成長。廣達第一季筆電出貨量達1,050萬台、季增1％，優於原先預期的下滑7％～9％，較去年同期減少2.8％。

廣達表示，公司在AI伺服器的研發能力居領導地位、相當有自信。新的AI伺服器架構出現更高階和更高的進入門檻，作為供應鏈一環非常早期就開始與客戶有合作關係，知道如何為客戶設計，每一個關鍵買家都有慣例要求，廣達也深刻了解，以贏得不同的訂單需求，這意味著作為先行者，必須抓住研發領導的節奏。

法人指出，台股後續還有密集的AI法說會接力開獎，市場從前面幾家AI指標領導廠開出的財報多數均優於預期，第一季財報全數公布後，陸續召開法說展望第二、三季的公司，如台光電、力旺、樺漢、奇鋐、宏碁等，均為台股後市觀盤焦點。