前往主要內容
工商時報LOGO

韓系珠寶Domensions 璀璨登場

推出五款蘊含歌頌美麗哲學的輕奢頂級首飾，邀人氣女星宋米秦演繹完美面貌

  • 工商時報 吳雅如
●時尚女星宋米秦多種配戴方式完美演繹「Domensions」，飾品櫃中的必要百搭單品珍珠，作為每個人身上的必備百搭風格。圖／業者提供
●時尚女星宋米秦多種配戴方式完美演繹「Domensions」，飾品櫃中的必要百搭單品珍珠，作為每個人身上的必備百搭風格。圖／業者提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

韓系珠寶輕奢品牌「Domensions」眾星拱月璀璨降臨，推出五款蘊含著歌頌美麗哲學的輕奢頂級首飾，包含貞潔－Luna單珍珠項鍊、誠實－Luna單珍珠手鍊、和平－Joyful微笑珍珠項鍊、美好－Underneath單珍珠耳環，理想－Moonlight珍珠項鍊。此外，品牌更力邀具有獨到時尚見解的人氣女星宋米秦拍攝首波形象照，將五款珍珠首飾穿戴演繹出貞潔無瑕的完美面貌。

Domensions汲取女性的多元面向，雕塑個人獨特魅力猶如一輪明月般有著不同圓缺同時映出光輝，鼓勵女性勇敢表達自信，同時也象徵著時間不再是線性流動著，而是一幅無盡的藝術之地。品牌名稱中的第一個「o」代表晶瑩剔透的珍珠，詮釋出每一顆珍珠都是獨一無二且奇妙的維度，猶如每一個人的心靈般獨特，編織出絕倫的時尚篇章，並結合典雅設計風格，以平價打造出頂級珠寶奢華體驗，並於新品上市期間，即日起至6月30日前，於官方線上網站購買全系列商品9折優惠。Domensions官方網站：https://domensionsjewelry.1shop.tw。

自2023年末，全世界掀起了戴上珍珠項鍊的風潮，讓珍珠成為了所有人的穿搭指南，宋米秦表示：「我非常喜歡配戴單顆珍珠耳環、具有收斂設計感的珍珠項鍊，或是極簡風格的小珍珠項鍊，簡單又能凸顯滿滿的女人味，有時候也能夠透過基本款來重疊式的穿戴項鍊，讓整體穿搭更有層次，也能更有個性。」正因為珍珠的潔白及獨特性成為了「永不退流行」的必要性。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 長榮航股東會紀念品出爐！領取期限曝光

  2. 職業工會黑名單出爐！勞保局點名2家 勞工恐遭拒絕給付

  3. 量子電腦、中低軌衛星等 政策紅利概念股一次看

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。