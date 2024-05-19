韓系珠寶Domensions 璀璨登場

韓系珠寶輕奢品牌「Domensions」眾星拱月璀璨降臨，推出五款蘊含著歌頌美麗哲學的輕奢頂級首飾，包含貞潔－Luna單珍珠項鍊、誠實－Luna單珍珠手鍊、和平－Joyful微笑珍珠項鍊、美好－Underneath單珍珠耳環，理想－Moonlight珍珠項鍊。此外，品牌更力邀具有獨到時尚見解的人氣女星宋米秦拍攝首波形象照，將五款珍珠首飾穿戴演繹出貞潔無瑕的完美面貌。

Domensions汲取女性的多元面向，雕塑個人獨特魅力猶如一輪明月般有著不同圓缺同時映出光輝，鼓勵女性勇敢表達自信，同時也象徵著時間不再是線性流動著，而是一幅無盡的藝術之地。品牌名稱中的第一個「o」代表晶瑩剔透的珍珠，詮釋出每一顆珍珠都是獨一無二且奇妙的維度，猶如每一個人的心靈般獨特，編織出絕倫的時尚篇章，並結合典雅設計風格，以平價打造出頂級珠寶奢華體驗，並於新品上市期間，即日起至6月30日前，於官方線上網站購買全系列商品9折優惠。Domensions官方網站：https://domensionsjewelry.1shop.tw。

自2023年末，全世界掀起了戴上珍珠項鍊的風潮，讓珍珠成為了所有人的穿搭指南，宋米秦表示：「我非常喜歡配戴單顆珍珠耳環、具有收斂設計感的珍珠項鍊，或是極簡風格的小珍珠項鍊，簡單又能凸顯滿滿的女人味，有時候也能夠透過基本款來重疊式的穿戴項鍊，讓整體穿搭更有層次，也能更有個性。」正因為珍珠的潔白及獨特性成為了「永不退流行」的必要性。