瑞穗天合攜H2O水京棧 客房聯賣

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為強化國內旅遊深度，全台最好玩溫泉度假酒店瑞穗天合國際觀光酒店，攜手高雄最多藝人指定住宿的H2O水京棧國際酒店，即日起至12月30日推出客房聯賣優惠，兩人同行17,500元起，價格包含入住兩家酒店的早餐、晚餐，無限暢玩瑞穗天合國際觀光酒店內的金色水樂園、跑跑甩尾車等各式水陸設施，以及H2O水京棧國際酒店的高空透明泳池，一次樂遊瑞穗加高雄，深度探索兩地風情。

此次兩家酒店攜手推出的聯賣優惠，平日雙人入住17,500元＋10％，如欲於旺日、假日或連續假日入住，需依各酒店定義加價，也可額外加人加價。優惠不需連續住宿，使用上更為靈活便利，讓旅客可自由安排瑞穗和高雄之旅。兩人如第一晚入住瑞穗天合國際觀光酒店城堡精緻客房，提供芳泉百匯早餐、晚餐及免費暢玩館內多樣遊樂設施，在客房內享受瑞穗黃金湯洗禮，放鬆享受出遊度假時光，如支付第三位成人加人費用每人每晚3,500元＋10％起，可享升等至城堡溫馨家庭房，升級寬敞的度假空間。入住後即贈H2O水京棧國際酒店平日雙人住宿券，再規劃到港都高雄來趟文化美食之旅。

瑞穗天合國際觀光酒店×H2O水京棧國際酒店聯賣優惠銷售期間：即日起至12月29日，入住期間：即日起至12月30日，預訂方式：請致電天成飯店集團聯合訂房中心（02）8978-6688、H2O水京棧國際酒店訂房組（07）553-7001，優惠房價：平日雙人入住17,500元＋10％，如欲於旺日、假日或特殊日期入住，再依各酒店定義加價。