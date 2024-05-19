TOYOTA社區型保修站 逾百間

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和泰汽車2002年起連續在台灣汽車市場占據銷售龍頭，為提供廣大車主即時、便利的車輛售後服務，於2019年起導入社區型保修站，至今已成功擴展103間，連同TOYOTA服務廠，全台總服務據點數達到225間，其綿密服務網絡成為業界標竿。

和泰汽車2019年觀察到消費者對便利性的訴求提升，便開始投入社區型保修站的建置。不論是人口密集的都會區、或是郊區偏遠地帶。和泰汽車翻轉業界過去以全功能、大型服務廠的經營型態，用社區型保修站的策略，成功打造全新的商業模式，豐田集團各國家代表亦紛紛造訪台灣，向和泰汽車取經，學習保修站的經營模式。

TOYOTA社區型保修站的特色為地點便利，提供定保維修服務及輪胎電瓶更換，並秉持顧客第一的精神，提供在地車主親切與專業的車輛諮詢，協助顧客解決各項車輛維修需求。至2024年，TOYOTA已建置103間社區型保修站，總服務據點達225間，遍布全台154個行政區，深入鄉里，不論車主身在龍井、東湖、大竹，或是關廟、頭城、卑南，都可看見TOYOTA的身影。

和泰汽車以全新的商業模式—社區型保修站，提升顧客的入廠便利性、擴大TOYOTA的服務量能。未來，TOYOTA將持續擴建保修站，秉持顧客至上的精神，引領車業，為消費者提供更貼心、更便利的售後服務，成為最值得信賴的好鄰居。