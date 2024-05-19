倍米電池導入豐田自動織機 打造ESG減碳供應鏈

氣候變化和環境污染的嚴重性日益引起全球關注，豐田汽車積極參與電動汽車的發展。不僅回應了市場需求，也反映了法規趨勢和技術進步，市場研究和政策支持顯示了電動汽車市場的潛力和重要性。2023全球純電汽車銷量約950萬輛，較前一年增長31%。預測顯示到2024年全球純電汽車銷量有望達到1,300萬輛，電池技術不斷改進，使得電動汽車的續航里程增加，充電時間縮短。

此外，新型電動堆高機以其高效能源利用和低維護成本逐步取代了傳統的內燃堆高機成爲行業的新寵。過去堆高機主要採用鉛酸電池，其長充電時間和短使用壽命成爲使用者的困擾。相比之下，電動堆高機不僅能顯著降低能源成本，還無需定期維護。像是，比亞迪在2012年推出了首款鋰電堆高機，引領了堆高機行業新潮流。與傳統的鉛酸電池相比，鋰電池具有能量密度高、體積小、重量輕等優勢，進一步提升了電動叉車的性能和效率。

根據堆高機全球市場報告，近年來，堆高機市場規模迅速擴大，從2023年的632.9億美元擴大到2024年的697.3億美元，預計到 2030 年將達到 836 億美元。製造業和建設業的發展，倉儲和物流業務的擴張，加上堆高機技術的不斷創新，以及電子商務的蓬勃發展，都推動了堆高機市場的快速增長。

全球最大堆高機製造商為豐田自動織機，占全球堆高機市場高達37％，是堆高機銷售的頭把交椅。在日本國內，其銷售額更是一直雄踞榜首，已連續15年市場占有率超過40％。倍米科技受到美國客戶的委託，將既有豐田堆高機的鉛酸電池改用鋰鐵電池方案。原先美國客戶使用的鉛酸電池，有著充電時間長，使用時間短的困擾，所以每天中午都需要人力去做換電，自從更換上倍米提供的鋰電電池之後，不但不需要換電，且利用中午休息時間進行快充，就可以實現24小時不間斷的運行，提升工作效率。之後，美國客戶又陸陸續續換了所有堆高機的鉛酸改鋰鐵電池，同時也和倍米科技採購快充設備。

在全球推動淨零碳排的浪潮中，倍米科技一直是引領者的角色，日前已將電池模組應用在豐田自動織機的堆高機，以取代傳統燃油，未來將進一步延伸到豐田旗下各式工機具產品，如鏟裝機、曳引車、起重機、小型輪式裝載機、牽引車等多達400餘項機具設備，這不僅提升了工業生產效率，更將環保理念融入生產過程中，讓電池成為新動力的象徵，倍米將持續引領著工業界邁向更加環保、智慧，為地球的永續發展貢獻一己之力。