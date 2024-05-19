銅價創新高 前高盛商品主管：職涯中最佳投資機會

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金屬市場狂潮再起漲勢，17日金、銅價格皆創收盤歷史新高，前高盛商品研究部門主管Jeff Currie認為，電氣化的浪潮正在推動銅的需求成長，但隨著新銅礦產能減少下，銅將是他職業生涯中最佳的投資機會。

紐約商品交易所（COMEX）6月期金，收漲1.3％報2,417.4美元，刷新歷史收盤高點。7月期銅收高3.6％，以每磅5.05美元作收，改寫收盤歷史新高。

根據華爾街見聞報導，曾在高盛擔任商品研究部門主管近30年，現為凱雷集團能源路徑團隊首席策略長的Jeff Currie在接受媒體採訪時表示，電氣化的浪潮正在推動銅的需求成長，無論是電動車、支援人工智慧的資料中心，或是為滿足激增的電力需求而擴建的電網設施，都在全球加速推進；然而，隨著新銅礦產能減少，Comex交易所的銅價因供應緊張而創下歷史新高。

Currie表示，這是他30多年職業生涯中見過的最具吸引力的交易，需求方面，它有綠色資本支出，有人工智慧，還有軍事需求。他強調，如果沒有能源需求，人工智慧就不可能發生，而對電網的限制將是銅。

他說，前所未有的需求成長、與供應成長前所未有的疲軟形成鮮明對比，因為我們一直沒有進行足夠的投資，這使得銅成為最具成長潛力的商品。

Currie進一步指出，「RED」概括了推動銅需求成長的三大結構性有利因素，其中「R」代表再分配政策，具體而言，從低失業率中受益最大的是低收入群體，而低收入群體一直在消費比高收入群體更大份額的商品，且目前世界各地仍在大力加強這些低收入族群的大宗商品消費。

「E」代表環境政策，近年來已被激活，在全球各地都能看到環境政策透過綠色資本支出刺激了對銅的需求；「D」代表去全球化，也可以代表國防。這三個因素都在推動銅的需求成長。