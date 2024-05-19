《台北股市》台股市值8年躍增44兆元 520就職生成式AI助陣

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【時報記者任珮云台北報導】賴總統520就職前，台股上周五盤面出現膠著，終場指數下跌45.79點，但一周仍大漲549.63點，漲幅2.65%，周線連4紅，平均日均量4736.89億元。在三大法人方面，外資上周大舉買超1143.69億元，為去年11月20日以來單周回補突破千億元紀錄，投信與自營商分別加碼162.79億元、26.73億元；累計外資連續買超周數推進至第4周，投信更是連續11周站在買方。

回顧2016年蔡英文總統就職典禮以來，加權指數大漲破萬點，達13127.21點之多，漲幅高達161.44%，帶動台股市值8年來躍增44兆元，來到67.9兆元，增幅達183.41%；若僅看晶圓龍頭大廠台積電(2330)同期間表現，則股價暴漲686.5元，漲幅高達462.29%之多。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，自生成式AI問世之後，相關台股供應鏈成為股市要角，成為新一波推升台股指數大漲的動能，且半導體產也重新回到成長軌道，在市場需求快速攀升之下，激勵以半導體產業為主的台股表現亮眼，不僅近日屢屢刷新歷史高點，今年來在全球主要指數中，台股漲幅高18.56%，僅次於美股費城半導體指數的20.17%，名列第二強。

黃新迪說明，520、輝達財報等都將左右台股投資情緒，而6月的台北COMPUTEX展、蘋果WWDC等題材也開始發酵，吸引市場資金持續關注AI相關題材，科技股表現再度強勢；另外，政策作多題材同步受到市場關注，可留意長期推動之相關政策概念股。

安聯投信台股團隊表示，近期資金輪動加速，部分受資金青睞的題材尤其在資金推動下成為帶動大盤的主要力道；故接下來，除了可留意6月初登場的台北電腦展、是否有AI等新應用與題材發酵外，近期內外資力道是否出現短線上的轉變，也是可以留意的地方

日盛投信台股投資研究團隊表示，台股今年及明年獲利都各有二成增長率，企業基本面尚屬穩健，近期類股輪動速度加快，觀盤焦點以選股不選市為原則，觀察企業財報與法說會，依然延續上季AI相關產業仍是表現最好的基調，5/20當周美國GPU大廠財報公布、6月COMPUTEX展登場，屆時AI及景氣復甦相關概念股可望受到矚目，對台股中長線仍偏樂觀。